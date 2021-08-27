В Самаре опубликовали "золотой список" клиник и врачей

В Самаре назвали имена лучших врачей узкого профиля и названия лучших клиник. Это победители GOLD-премии в сфере здравоохранения и медицинских услуг. Организаторы премии уверены, что составленный по ее итогам список поможет людям выбрать врачей, к которым лучше всего обратиться.
- Наш список – своего рода подсказка, которая всегда поможет найти ответ на вопрос, какого врача выбрать. Знаю, что многие сохранили его и держат под рукой, - поделилась мнением организатор премии Альбина Голодяевская.
В золотом списке здоровья оказались клиники комплексной медицинской помощи Клиника СИТИЛАБ и медцентр MatrёshkaPlaza.
Приводим полный список медицинских центров и врачей - победителей премии:
Медицина «узкого профиля»
Аллергология (диагностика и лечение аллергии и иммунопатологий): «Центр иммунологии и аллергологии».
Анестезиология: анестезиолог-реаниматолог, главный врач клиники A2MED Сатонин А.А.
Гепатология (диагностика и лечение заболеваний печени): медицинская компания «Гепатолог».
Диагностика:
Федеральная сеть медицинских центров «МЛЦ»,
Медицинские осмотры: «ПРОФМЕД»,
Диетология: нутрициолог-диетолог Дмитриева Е.А.
Женское интимное здоровье:
Акушерство и гинекология: медицинская компания «ИДК» группы компаний «Мать и Дитя»,
Акушерское дело: врач высшей категории, заведующая акушерским обсервационным отделением областного перинатального центра Самарской областной клинической больницы имени Середавина Руденко Ю.А.,
Эстетическая гинекология: медицинский центр Salus Clinic,
Кардиология: Самарский областной клинический кардиологический диспансер,
Наркология: медицинский центр «Открытие».
Неврология:
Взрослая: клиника «ДАЛИЗ»,
Детская: клиника «Реацентр»,
Ортопедия: медицинский центр «АРТРА».
Офтальмология:
Лазерная коррекция зрения: «Глазная клиника Бранчевского»,
Коррекция газопроницаемыми контактными линзами (дневными) на сложные формы глаз: центр коррекции зрения «Линза-Контакт»,
Безоперационное лечение заболеваний: «Самарская офтальмологическая клиника,
Подология: центр врачебной подологии MaryMed,
Психиатрия (антидепрессивная терапия): врач психиатр, психотерапевт, нарколог Огнева Г.Р.,
Репродуктология: клиника репродуктивного здоровья «ЭКО».
Санаторно-курортное лечение:
Санаторий «Школа здоровья»,
Гастроэнтерология в санаторном лечении: врач терапевт, гастроэнтеролог Костромина О.Н.
Стоматология:
Миофункциональное ортодонтическое лечение: клиника «Биодент»,
Установка композитных и керамических виниров: клиника «Доктор Дент»,
Высокотехнологичная стоматологическая помощь взрослым и детям: стоматологический центр «Елена плюс»,
Междисциплинарное взаимодействие в раннем ортодонтическом лечении: клиника «Юдент»,
Пародонтологическое лечение: стоматолог-пародонтолог, хирург, директор клиники «Сентябрь» Ганжа И.Р.,
Флебология: «Самарский сосудистый центр»,
Хирургия:
Инновационная хирургия: медицинская компания «Наука»,
Хирургическая помощь широкого профиля: клиническая больница «РЖД Медицина»,
Нейрохирургическая помощь полного спектра: заведующий нейрохирургическим отделением Самарской областной клинической больницы имени Середавина, нейрохирург, главный нейрохирург г. Самара Алексеев Г.Н.,
Хирургия в гинекологии: акушер-гинеколог, руководитель Центра акушерства и гинекологии клиники A2MED Климанов А.Ю.,
Медицинская помощь пациентам с опухолями головы и шеи: хирург-онколог Письменный И.В.,
Бариатрическая хирургия: врач-хирург, заместитель главного врача по хирургии клиники A2MED Степанов Д.Ю.,
Эстетическая медицина:
Anti-age косметология: клиника «Волга Бьюти», врач дерматовенеролог, косметолог, директор Золотовицкая Н.Н.,
Аппаратная косметология: «Клиника Корытцевой»,
Эстетическая медицина: «Центр косметологии и пластической хирургии»,
Трихологическое лечение: врач дерматовенеролог, косметолог, эндокринолог, трихолог, врач превентивной медицины Рузанова Е.Г.
Пластическая хирургия: пластический хирург Халилуллин Р.И.