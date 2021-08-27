В Самаре опубликовали "золотой список" клиник и врачей

В Самаре назвали имена лучших врачей узкого профиля и названия лучших клиник. Это победители GOLD-премии в сфере здравоохранения и медицинских услуг. Организаторы премии уверены, что составленный по ее итогам список поможет людям выбрать врачей, к которым лучше всего обратиться.

- Наш список – своего рода подсказка, которая всегда поможет найти ответ на вопрос, какого врача выбрать. Знаю, что многие сохранили его и держат под рукой, - поделилась мнением организатор премии Альбина Голодяевская.

В золотом списке здоровья оказались клиники комплексной медицинской помощи Клиника СИТИЛАБ и медцентр MatrёshkaPlaza.

Приводим полный список медицинских центров и врачей - победителей премии:

Медицина «узкого профиля»

Аллергология (диагностика и лечение аллергии и иммунопатологий): «Центр иммунологии и аллергологии».

Анестезиология: анестезиолог-реаниматолог, главный врач клиники A2MED Сатонин А.А.

Гепатология (диагностика и лечение заболеваний печени): медицинская компания «Гепатолог».

Диагностика:

Федеральная сеть медицинских центров «МЛЦ»,

Медицинские осмотры: «ПРОФМЕД»,

Диетология: нутрициолог-диетолог Дмитриева Е.А.

Женское интимное здоровье:

Акушерство и гинекология: медицинская компания «ИДК» группы компаний «Мать и Дитя»,

Акушерское дело: врач высшей категории, заведующая акушерским обсервационным отделением областного перинатального центра Самарской областной клинической больницы имени Середавина Руденко Ю.А.,

Эстетическая гинекология: медицинский центр Salus Clinic,

Кардиология: Самарский областной клинический кардиологический диспансер,

Наркология: медицинский центр «Открытие».

Неврология:

Взрослая: клиника «ДАЛИЗ»,

Детская: клиника «Реацентр»,

Ортопедия: медицинский центр «АРТРА».

Офтальмология:

Лазерная коррекция зрения: «Глазная клиника Бранчевского»,

Коррекция газопроницаемыми контактными линзами (дневными) на сложные формы глаз: центр коррекции зрения «Линза-Контакт»,

Безоперационное лечение заболеваний: «Самарская офтальмологическая клиника,

Подология: центр врачебной подологии MaryMed,

Психиатрия (антидепрессивная терапия): врач психиатр, психотерапевт, нарколог Огнева Г.Р.,

Репродуктология: клиника репродуктивного здоровья «ЭКО».

Санаторно-курортное лечение:

Санаторий «Школа здоровья»,

Гастроэнтерология в санаторном лечении: врач терапевт, гастроэнтеролог Костромина О.Н.

Стоматология:

Миофункциональное ортодонтическое лечение: клиника «Биодент»,

Установка композитных и керамических виниров: клиника «Доктор Дент»,

Высокотехнологичная стоматологическая помощь взрослым и детям: стоматологический центр «Елена плюс»,

Междисциплинарное взаимодействие в раннем ортодонтическом лечении: клиника «Юдент»,

Пародонтологическое лечение: стоматолог-пародонтолог, хирург, директор клиники «Сентябрь» Ганжа И.Р.,

Флебология: «Самарский сосудистый центр»,

Хирургия:

Инновационная хирургия: медицинская компания «Наука»,

Хирургическая помощь широкого профиля: клиническая больница «РЖД Медицина»,

Нейрохирургическая помощь полного спектра: заведующий нейрохирургическим отделением Самарской областной клинической больницы имени Середавина, нейрохирург, главный нейрохирург г. Самара Алексеев Г.Н.,

Хирургия в гинекологии: акушер-гинеколог, руководитель Центра акушерства и гинекологии клиники A2MED Климанов А.Ю.,

Медицинская помощь пациентам с опухолями головы и шеи: хирург-онколог Письменный И.В.,

Бариатрическая хирургия: врач-хирург, заместитель главного врача по хирургии клиники A2MED Степанов Д.Ю.,

Эстетическая медицина:

Anti-age косметология: клиника «Волга Бьюти», врач дерматовенеролог, косметолог, директор Золотовицкая Н.Н.,

Аппаратная косметология: «Клиника Корытцевой»,

Эстетическая медицина: «Центр косметологии и пластической хирургии»,

Трихологическое лечение: врач дерматовенеролог, косметолог, эндокринолог, трихолог, врач превентивной медицины Рузанова Е.Г.

Пластическая хирургия: пластический хирург Халилуллин Р.И.