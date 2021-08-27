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Общество27 августа 2021 11:17

В Самаре в начале осени завершат ремонт улицы Луначарского

На данный момент работы завершены на 93%
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Улицу Луначарского сдадут в начале сентября. ФОТО: администрация Самары

Улицу Луначарского сдадут в начале сентября. ФОТО: администрация Самары

В Самаре ремонт улицы Луначарского на участке от Автобусного проезда до Ново-Садовой закончится в начале сентября. На данный момент ремонт закончен на 93%, он проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт включает не только проезжую часть, но и тротуары. Дорогу ремонтируют при помощи новой смеси ЩМА-16, которая должна быть более прочной и уменьшить колейность проезжей части.

На тротуары по бокам от дороги положили плитку, разбили газоны. Обновилась улица Луначарского и дополнительными парковочными местами и пандусами для маломобильных граждан. Пандусы в форме трапеции являются новшеством для Самары. Вдоль всей улицы ликвидировали аварийные деревья.

Приёмка всех работ планируется на начало сентября, сразу после того, как на 102 квадратных километра нанесут дорожную разметку.