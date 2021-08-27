В Самарской области 434 человека заболели коронавирусом, 23 умерли

Обновленная статистика по коронавирусу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 434 человек. Общее количество заболевших на 27 августа 2021 года составляет 88 452 человека.

Из общего числа заболевших, 76 603 пациента на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием, в том числе и 272 человека выздоровели за сутки.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 27 августа за сутки зарегистрировано 23 летальных случая, среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала пандемии умерло 3 135 жителей Самарской области.