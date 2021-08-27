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Здоровье27 августа 2021 11:53

В Самарской области 434 человека заболели коронавирусом, 23 умерли

Появилась обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 27 августа 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Обновленная статистика по коронавирусу

Обновленная статистика по коронавирусу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 434 человек. Общее количество заболевших на 27 августа 2021 года составляет 88 452 человека.

Из общего числа заболевших, 76 603 пациента на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием, в том числе и 272 человека выздоровели за сутки.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 27 августа за сутки зарегистрировано 23 летальных случая, среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала пандемии умерло 3 135 жителей Самарской области.