Движение на Московском шоссе откроют в субботу

На Московском шоссе в районе Гастелло каждый день образуется крупная пробка. Фото - скриншот из видео Евгения Щекина

Движение на Московском шоссе в Самаре в полном объеме откроют в субботу, 28 августа. Об этом журналистам сообщил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

В районе пересечении с улицей Гастелло идут работы по замене теплосетей на проезжей части. Из-за этого закрыто оказалось, фактически, половина дороги. В результате там скапливаются крупные пробки, особенно в утренние и вечерние часы.

Жители города недовольны. "Я хочу на работу!!! ПУСТИТЕ!!", "Ночью надо ремонты делать!", "Сегодня утром от Аминева до Аквариума вместо обычных 20-ти минут почти 2 часа ехал на машине, безобразие!!" - пишут недовольные жители в комментариях на сайте "КП-Самара".

Ситуация осложняется из-за возникающих на месте мелких аварий, что делают проезд в районе перекрытий еще сложнее. "В таких местах думаю, нужно присутствие сотрудников ГИБДД, для регулирования движения и быстрого оформления ДТП", - пишут жители.

- Завтра Московское шоссе будет в полном объеме будет открыто, - сказал Василенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из семи полос в две: жители Самары пришли в бешенство из-за парализованного движения на Московском шоссе

В социальных сетях активно обсуждают ситуацию с ремонтом на Московского шоссе в Самаре, из-за чего образовалась огромная пробка (подробнее)