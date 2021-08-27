Хоккейная «Лада» представила форму на новый сезон с отсылкой к 90-ым

Форму представил Никита Свинцицкий - сын двукратного чемпиона России в составе «Лады» Ивана Свинцицкого. Фото: ХК «Лада» (Тольятти).

Хоккейный клуб «Лада» показал форму, в которой команда будет выступать в новом сезоне. Дизайн свитера выполнен в стиле 90-х, он отсылает к форме, в которой «Лада» играла в сезоне 1993/1994 и стала чемпионом России.

- У «Лады» хорошая и славная история, которой мы гордимся. В год празднования юбилея клуба мы решили обратиться к самому счастливому моменту в жизни тольяттинского хоккея – чемпионскому сезону 1993/94, - рассказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

Напомним, в этом году тольяттинскому хоккейному клубу исполняется 45 лет. В своей истории «Лада» дважды становилась чемпионом России (в 94 и 96 годах), четырежды – серебряным призером и дважды – бронзовым.

Сейчас команда выступает в ВХЛ.