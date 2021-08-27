В Самаре РПЦ пытается построить еще один храм без разрешения на строительство

Судебное заседание состоится 9 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Государственная инспекция строительного надзора провела проверку и выявила факт нарушения строительства храма на территории Самары. Инспекторы подали в суд на местную религиозную организацию православный приход храма в честь святителя Митрофана Епископа Воронежского Самары Самарской епархии русской православной церкви (Московский патриархат).

Согласно документу в картотеке Арбитражного суда Самарской области, РПЦ нарушила установленный порядок строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию, либо о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства без разрешения на строительство. Таким образом, инспекция просил привлечь ответчика за правонарушение по части 1 статьи 9,5 КоАП РФ. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

Судебное заседание по данному исковому заявлению состоится 9 сентября 2021 года.