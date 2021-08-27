В Самаре таксист попытался проехать через ремонтируемый участок на улице Печерской и застрял

Что с машиной сейчас неизвестно Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре продолжается масштабная работа по перекладке трубопровода в рамках подготовки к отопительному сезону. Несколько улиц было закрыто для движения на время ремонта, в том числе и улица Печерская. Самарцам ограничения доставляют неудобства и некоторые из них, не желая мириться с действительностью, пытаются идти против правил.

Так, 27 августа 2021 года, в социальных сетях появились фотографии застрявшего автомобиля такси на ремонтируемом участке на Печерской. Автор фотографии иронично подписал свой пост «Герой дня! Встречайте и не повторяйте». На кадрах видно, что автомобиль «Рено» по всей видимости пытался проехать между ограждением и вырытым котлованом. Однако под весом автомобиля земля начала осыпаться и такси повисло на днище.

Очевидцы не сообщают, вытащили ли сейчас автомобиль из западни. Также неизвестно был ли в момент происшествия в салоне клиент.