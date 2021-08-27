СВГК обеспечила максимальную надежность и стабильность газоснабжения Самарской ГРЭС

Работы прошли успешно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В рамках программы текущего и капитального ремонта объектов газового хозяйства в зоне ответственности Средневолжской газовой компании проведена работа по замене задвижек на современные затворы в газовом колодце на Волжском проспекте в Самаре.Специалисты самарского отделения СЭГХ-3в жестких рамках отведенного времени и в стесненных условияхподземногои надземного городского пространствабез остановки дорожного движения четко произвели весь комплекс работ и манипуляций на объекте.

Этот объект полноправно может считаться стратегическим, поскольку связывает два крупных газопровода. По этим веткам снабжается голубым топливом отапливающая всю старую часть города Самарская ГРЭС, а также целый ряд важных объектов. Самарские газовики достойно справились с технологически сложной задачей: синхронизировали ремонтные работы на трубе большого диаметра 500 ммна всех трех точках объекта в условиях экстремально высокой температуры воздуха. В выполнение ответственного задания свой вклад внесли аварийная служба Самары, специалисты сервисно-технического центра «Самара», единая диспетчерская служба, а также управление энергетики и автотранспортное управление СВГК.

Замена задвижек на Волжском проспекте на обеспечивающие совершенную герметичность затворы обеспечила полную стабильность и надежность газоснабжения Самарской ГРЭС, а также ряда других крупных объектов областной столицы.