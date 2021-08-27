Пенсионеры Самарской области до конца следующей недели должны получить по 10 тысяч рублей

Решение о выплатах поддержал Владимир Путин Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"Единая Россия" сообщила, что первые единовременные выплаты пенсионерам поступят до конца следующей недели. Депутаты от фракции партии организуют контроль за их осуществлением.

Как отмечают в "ЕР", первыми средства получат те, кому деньги приходят на банковскую карту. В эту категорию попадает более 30 млн человек. Еще 12,7 млн получат деньги через Почту России с 3 сентября.

- Выплаты получат все - работающие и неработающие пенсионеры, те кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети, а также те, кто получает пенсию по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и удобно для наших граждан, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак главе Минтруда РФ Антону Котякову.

В регионах, в том числе и в Самарской области, должны разъяснить людям порядок получения этих выплат. К работе подключатся штабы общественной поддержки партии. На все случаи задержек и ущемления прав необходимо оперативно реагировать.

Котяков в свою очередь рассказал, что документы для выплат уже готов, источники финансирования определены. Для получения денег пенсионерам не нужно будет предоставлять никаких справок. .

Напомним, что речь идет про единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Этот момент также оговорен и в рамках народной программы "ЕР".