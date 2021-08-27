Следователь из Тольятти протаранил автобус №50 в Самаре

По предварительным данным, страж порядка был в свое нерабочее время и гражданской одежде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 25 августа в Красноглинском районе Самары столкнулись автобус ЛИАЗ и «Лада Гранта». По предварительным данным, «полтинник» выезжал с остановки, когда его протаранила легковушка. Автобус получил механические повреждения, а водитель «Гранты» позже был вынужден обратиться в больницу – там у него диагностировали травмы головы, ушибы и ссадины.

- За рулем гранты был следователь из тольяттинской полиции, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Правда, как следует из документов, составленных инспекторами ГИБДД, он был в свое нерабочее время и гражданской одежде.

На данный момент виноватым в ДТП считают полицейского – ему «вменяют» нарушение пункта 10.1 ПДД, согласно которому водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения.