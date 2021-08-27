На месте строительства моста через Волгу у Климовки нашли древние поселения

Раскопки провели в районе строительства моста через Волгу
В Самарской области в районе Климовки в месте строительства моста через Волгу провели археологические исследования. Об этом сообщают в региональном УГООКН.
В регионе продолжается строительство моста через Волгу, который войдет в состав транспортного коридора "Европа - Западный Китай".
В июле-августе этого года в районе строительства провели археологические исследования, в ходе которых обнаружили древние поселения и предметы из разных исторических эпох.
Обнаружены предметы, относящиеся к середине II тысячелетия до нашей эры. Это разные предметы из керамики, бронзы и камня - сосуды, ножи, топоры, а также разные костяные изделия.
Нашли следы русской деревни. Специалисты считают, что там вели активную хозяйственную деятельность.
Также найдены постройки и сооружения, по центру одной из них обнаружили две ямы, одна из которых была колодцем. Во второй постройке по центру находится хозяйственная яма.
Ряд находок относится к эпохе средневековья, среди которых медные монеты, женские украшения и другие вещи. Некоторые находки относятся к XIX и середине XX века.