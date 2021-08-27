В Самарской области зарегистрировались уже более 70 тысяч самозанятых

18 сентября самозанятые ждут всех на осенней ярмарке Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов поделился информацией о результатах официальной регистрации самозанятых в губернии. За все время действия специального налогового режима в регионе их появилось уже более 70 тысяч.

- Все больше людей выходит из теневого сектора, работают легально и активно используют возможности, которые создает для них регион: это и льготные займы Гарантийного фонда, и бизнес-консультации, и места для комфортной работы в коворкингах центров "Мой бизнес", и целые пакеты услуг для успешного старта, и ярмарки продукции наших ремесленников, - рассказал Богданов.

По словам главы минэкономразвития, уже 18 сентября самарские самозанятые в очередной раз могут представить свою продукцию жителям на осенней ярмарке. Заявки на участие в ней принимаются до 8 сентября. Подавать их можно на сайте mybiz63.ru.