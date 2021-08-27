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Общество27 августа 2021 16:31

В Самарской области продлили запрет на посещение лесов

С крупными пожарами в регионе сражаются с 21 августа
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Самарцам пока нельзя ходить в леса

Самарцам пока нельзя ходить в леса

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области запрет на посещение лесов продлен до 10 сентября. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В леса запрещен доступ жителей, нельзя заезжать туда на транспорте.

Запрет продлен в связи с высокой вероятностью пожаров в лесах. С крупными природными пожарами в регионе сражаются с 21 августа, которые произошли в Борском районе, а затем в Тольятти, где предварительной причиной пожара называют поджог.

Ранее в регионе ввели временный запрет на охоту, поскольку среди причин возгораний называют неосторожное обращение с огнем при охоте.