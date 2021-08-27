В Самарской области продлили запрет на посещение лесов

Самарцам пока нельзя ходить в леса Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области запрет на посещение лесов продлен до 10 сентября. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В леса запрещен доступ жителей, нельзя заезжать туда на транспорте.

Запрет продлен в связи с высокой вероятностью пожаров в лесах. С крупными природными пожарами в регионе сражаются с 21 августа, которые произошли в Борском районе, а затем в Тольятти, где предварительной причиной пожара называют поджог.

Ранее в регионе ввели временный запрет на охоту, поскольку среди причин возгораний называют неосторожное обращение с огнем при охоте.