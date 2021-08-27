В Самарской области горит территория возле ГПЗ

В Самарской области горит территоря возле НПЗ. Фото: Соцсети

В Самарской области в пятницу, 27 августа, загорелась территория рядом с отрадненским газоперерабатывающим заводом. Информация об этом появилась в соцсетях.

По информации личного источника «КП-Самара», возле территории горит растительность, на самой территории завода огня пока нет.

- Горит камыш, ветер гонит огонь в сторону нефти, - рассказал анонимный источник.

Пока неизвестно, работает ли на месте возгорания пожарные. Комсомольская правда следит за развитием событий.