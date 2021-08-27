Самарские таможенники изъяли 13 тысяч пар контрафактных кроссовок

В Тольятти везли контрафактные кроссовки. Фото - скриншот

В Самарской области изъяли 13 тысяч пар контрафактных кроссовок с символикой известных брендов. Об этом сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Таможенники остановили на трассе около Большой Глушицы фуру, которая следовала в Тольятти. Во время досмотра выявили обувь с признаками контрафактности.

Как заявили правообладатели, на товарах не было оригинальных ярлыков и этикеток, а имеющиеся товарные знаки не соответствовали стандартам компании.

Общий ущерб оценили в 110 млн рублей. По факту незаконного использования товарного знака и причинении крупного ущерба возбудили уголовное дело. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.