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Общество27 августа 2021 17:29

На фестивале уличного искусства в Самаре и Тольятти распишут стены и поставят скульптуры

Известные художники встретятся с творческим сообществом
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области раскрасят новые площадки

В Самарской области раскрасят новые площадки

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства, во время которого распишут стены домов и поставят скульптуры.

Во время фестиваля знаменитые художники встретятся с творческим сообществом города и студентами вузов.

Ожидается, что в Самаре появится еще несколько арт-объектов - новые муралы, а также скульптуры. В этом году общественные пространства будут украшать не только в областной столице, но и в Тольятти.

Кто именно из стрит-мастеров прибудет в Самарскую область, а также где появятся новые рисунки, станет известно позднее.

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