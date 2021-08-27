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Экономика27 августа 2021 17:53

Производство нового минерального удобрения запустили в Самарской области

Используется беспрецедентная технология производства
Сергей ЧЕРНЫХ
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Новое производство удобрений запустили в Самарской области

Новое производство удобрений запустили в Самарской области

В Самарской области запустили новое производство минерального удобрения на тольяттинском химическом предприятии ПАО "КуйбышевАзот". Об этом сообщили в региональном правительстве.

Производят сульфат-нитрат аммония - удобрение, которое позволяет повысить урожайность до 40%, улучшает плодородие почвы и качество сельхозпродукции.

Мощность нового производства составит 360 тысяч тонн в год. Используемые технологии производства беспрецедентны для России. Запуск производства приурочили к 55-летию завода.

- Это четыре миллиарда инвестиций, новые рабочие места, перспектива развития предприятия, а значит - высокие доходы всех его работников на долгие годы, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.