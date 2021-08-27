Автор портрета Греты Тунберг в Сан-Франциско нарисует 50-метровый мурал в Самаре

В Самаре снова пройдет фестиваль уличного искусства

В Самаре появится 50-метровый мурал, который нарисует аргентинский художник Андрес Иглесиас, работающий под псевдонимом Cobre. Среди работ художника - портрет известной шведской экоактивистки Греты Тунберг в Сан-Франциско.

Мурал он будет рисовать на фестивале уличного искусства в Самаре Samara Ground Art Festival. Место и тематику пока держат в секрете. Известно, что рисунок появится на одной из самарских высоток.

Как рассказал сам художник, раньше о Самаре он слышал только в контексте чемпионата мира по футболу.

- Сложилось впечатление, что здесь много интересных мест, которые я постараюсь посетить, если останется время вне работы. На создание мурала у меня будет всего две недели. Это настоящий вызов, - сказал Cobre.