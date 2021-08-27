Выплаты по 10 тыс. рублей получат медики Самарской области по инициативе Дмитрия Азарова

Все врачи получат дополнительные выплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дополнительные выплаты по 10 тысяч рублей получат все медики государственных учреждений Самарской области. Это было озвучено на совещании во время поездки губернатор Дмитрия Азарова в Тольятти. Оно было посвящено дополнительной социальной поддержке сферы, которая действительно переживает тяжелый период из-за пандемии и коронавируса. При этом главврачи больниц отметили, что сейчас тяжело всем медикам: и тем, кто борется с новой инфекцией, и тех, кто прикрывает тылы.

- Уважение нужно подкреплять конкретными решениями. Оценивая труд санитаров, медсестер, врачей, понимаю, что благодарность не будет излишней. Поэтому важно поддержать всех медработников, считаю это справедливым, - отметил губернатор Дмитрий Азаров, резюмируя все обсуждения важности труда врачей. И вышел с инициативой сделать дополнительную стимулирующую выплату всем сотрудника госучреждений медицины региона и водителям "Скорой помощи".

Дойти до медработников все средства должны уже к 10 сентября. Глава региона поручил министру здравоохранения Армену Беняну держать все выплаты на личном контроле.

- Есть и другие важные решения. Дмитрий Игоревич убедил руководство федерального фонда обязательного медицинского страхования в необходимости выделения дополнительных средств – 1,8 млрд рублей – на оказание специализированной медицинской помощи в стационарах, госпиталях больницах для лечения жителей нашего региона. Это позволит учреждениям улучшить экономическое состояние наших больниц, - прокомментировал принятое решение глава Тольятти Николай Ренц.