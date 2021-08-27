Дмитрий Азаров поблагодарил педагогов региона за работу во время пандемии

Самарские учителя много сделали для работы в пандемийный период Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошла традиционная августовская конференция работников образования. Проблемные вопросы отрасли здесь обсудили с родителями губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, министр Виктор Акопьян, председатель совета ректоров региона Геннадий Котельников. Онлайн в конференции участвовали более 50 тысяч педагогов. Их за труд в тяжелый пандемийный период поблагодарил губернатор в приветственной речи.

- Дистанционное образование — это новый вызов, с которым мы справились, перестроившись буквально на ходу. Мы осваивали технологии, совершенствовали наши цифровые знания, чтобы быть доступными для каждого ученика. Хочу также поблагодарить всех педагогов, весь директорский корпус за подготовку школ к новому учебному году, - отметил губернатор.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов записал видеообращение к участникам конференции. Он попросил всех соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и всерьез задуматься о вакцинации.

Августовская конференция в Самаре становится местом для принятия реальных решений. В прошлом году, основываясь на интересах и запросах жителей региона, губернатор распорядился основать областное родительское собрание, которое выводит на новый уровень отношения в вертикали семья - школа.

- Благодарю всех членов областного родительского комитета за совместную работу, за помощь и поддержку системы образования, неравнодушное отношение к каждому ребёнку. Чувствую, что есть надёжные контролёры, и в то же время надёжные помощники у меня, у каждого директора школы, у каждого руководителя, - обратился к членам этой организации Дмитрий Азаров.

Поблагодарили главу региона за совместную работу и члены организации. Так, председатель родительского собрания Елена Климова подчеркнула, что все стали лучше понимать друг друга. В организации уже предложили несколько важных усовершенствований. Например, программу модернизации пищеблоков.

-Средства в областном бюджете предусмотрены, в течение следующего года нужно все сделать. Там, где малейшие проблемы выявлены, где износ оборудования приближается к плановой замене, его надо модернизировать. Нужно с поставленной задачей справиться, - отметил губернатор.