Дмитрий Азаров передал ключи от 43 новых авто медикам из районных больниц

В Самарской области продолжают обновлять автопарк медицинских машин

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил ключи от 43 новых машин медикам районных больниц. Церемония вручения прошла в горбольнице номер пять города Тольятти. Активная работа по обновлению автопарка продолжается уже давно. В 2020 году для неотложной помощи жителям глубинки приобрели 135 машин по инициативе губернатора.

- Такую новую автоколонну мы сформировали, обновив парк полностью и передав дополнительные автомобили прежде всего в первичное звено, - подчеркнул Дмитрий Азаров, вручая ключи медикам.

В 2021 году приобретут ещё 111 новых машин, 35 уже работает на линии, до конца года прибудут ещё 35 авто для неотложной помощи.работу по обновлению автопарка для медиков проводят в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. На вооружение поступают специализированные авто на базе Лада Нива и Ларгус. Там предусмотрены места для лежачих пациентов. По словам Дмитрий Азаров, за три года автопарк обновился полностью, больницы получили 397 новых авто. А благодаря нацпроекту Здоровье, инициированному Владимиром Путиным, в регионе строятся ФАПы, поликлиники, офисы врачей частной практики. Губернатор подчеркнул, что в регионе делается очень много, строятся новые корпуса инфекционных больниц, укрепляется материально-техническая база. Но впереди ещё много дел и задач, которые обязательно получится решить