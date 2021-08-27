В Самаре завершают ремонт на улице Куйбышева

В Самаре ремонтируют улицу Куйбышева. Фото - городская администрация

В Самаре завершают работы на улице Куйбышева в исторической части города, сообщают в администрации областной столицы.

Там чинят проезжую часть, ремонт ведут на площади более 8 тысяч квадратных метров. Сейчас укладывают верхний слой на дороге.

Также ремонтируют прилегающие территории. Появились новые опоры уличного освещения с элементами из чугунного литья, ставят новые цветочные украшения. Благоустроили сквер «Три вяза», в котором починили фонтан.

В соответствии с контрактом, все работы должны быть завершены до конца лета. В целом работы выполнены на 90%.