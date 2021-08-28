Жители Самарской области могут стать участниками музыкального флешмоба ко Дню танкиста

Акция проводит Московский Музей Победы.

Московский Музей Победы пригласил жителей Самарской области присоединится к музыкальному флешмобу «Три танкиста». Акция приурочена ко Дню танкиста. Участникам предстоит записать на видео исполнение песни «Три танкиста», написанной в 1939 году. К акции могут присоединиться все желающие возрастных или профессиональных ограничений нет. Для участия необходимо до 7 сентября заполнить заявку на сайте Музея Победы и разместить видеоролик в социальных сетях Вконтакте и Instagram c хэштегами: #МузейПобеды #ФлешмобТриТанкиста #ТриТанкиста.

Кстати, песня «Три танкиста» стала неформальным гимном танковых войск СССР и России. Впервые они прозвучала в кинофильме «Трактористы».

Лучшие видео будут отобраны жюри и войдут в итоговый видеоролик. Он будет размещен на официальном сайте и в социальных сетях Музея Победы в День танкиста, 12 сентября.

Подробности акции на сайте музея.