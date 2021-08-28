Руководителя отдела продаж одной из самарских компаний обвинили в распространении порнографии

Материалы дела переданы в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нюдсы и дикпики обнаружили оперативники в переписке руководителя отдела продаж одной из самарских компаний. 31-летнему жителю уже предъявлено обвинение по семи эпизодом противоправных деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

Информация о мужчине, распространявшем порнографию в социальных сетях, поступила к оперативникам в августе 2020 года. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, во время оперативной работы, на основании судебного решения, полицейские изучили переписку подозреваемого с 25 декабря 2009 года и действительно нашли там пикантные фото, содержащие оголенные половые органы, а также сцены секса. Комплексное искусствоведческое исследование признало найденным материалы порнографическими.

Полицейские установили личность подозреваемого и его место жительства. О мужчине известно, что он ранее не судим, женат, воспитывает ребенка. Ему предъявлено обвинение по 7 фактам незаконного распространения порнографических материалов через «Интернет», в том числе один факт - среди несовершеннолетних.

Задержанный вину признал в полном объеме, раскаялся. Сейчас находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении мужчины передано в Красноглинский районный суд Самарской области для принятия решения по существу.