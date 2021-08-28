В Самарской области ГАЗель сбила 61-летнего велосипедиста

Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Хворостянском районе в ДТП погиб пожилой велосипедист. Авария произошла 27 августа примерно в 21:30. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, 44-летний водитель, управляя автомобилем «Газель 274711», ехал со стороны Самара в направлении села Хворостянка. По предварительной версии правоохранителей, в районе 21,816 км дороги «Осинки - Приволжье – Хворостянка» мужчина допустил наезд на 61-летнего велосипедиста, который ехал впереди.

К сожалению, 61-летний житель Хворостянского района скончался на месте аварии, до приезда медиков.

Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.