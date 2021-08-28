ФК «Крылья Советов» оригинально представил нового игрока из Нидерландов

Гленн Бейл на велосипеде. Фото: принтскрин видео.

«Крылья Советов» записали забавное видео-визитку, в котором новый игрок клуба 26-летний Гленн Бейл едет на белом велосипеде с букетом тюльпанов и заезжает на стадион. Там он останавливается на поле, приветствует всех и рассказывает о том, что теперь он будет играть за «Крылья Советов».

Напомним, Гленн Бейл стал первым футболистом из Нидерландов в составе самарского футбольного клуба. Контракт с нашей командой заключен на 3 года. Выступать он будет под номером 23. До этого он играл за "Эммен", в составе которого выступал с 2017 года. За это время в команде он провел 129 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 14 голевых передач.