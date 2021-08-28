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Происшествия28 августа 2021 16:27

Под Самарой задержали 11 наркодилеров, сбывавших «синтетику» в Оренбурге

Злоумышленники обосновались в частном доме в Борском районе Самарской области
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Фото МВД России.

Фото МВД России.

Полицейские Оренбургской области при силовой поддержке бойцов отряда спецназа «Гром» закрыли подпольную нарколаборатории. Во время спецрперации задержали одиннадцать подозреваемых.

По информации правоохранителей, в октябре 2020 года несколько сообщников устроились в частном доме в Борском районе Самарской области. Через интернет-магазин они купили оборудование и химические реактивы. Хозяйственную постройку они превратили в лабораторию, в которой изготавливали запрещенные вещества. Наркотики продавали через тайники-закладки в Оренбургской и Самарской областях.

Во время обыска было изъято около 18 килограммов мефедрона, 440 емкостей с химическими веществами и жидкостями, предназначенными для изготовления наркотиков.

- Сейчас следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело. Девять задержанных заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Под Самарой задержали 11 наркодилеров, сбывавших «синтетику» в Оренбурге