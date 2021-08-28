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Общество28 августа 2021 17:10

Родился в рубашке: в Тольятти из глубокого подвала достали мужчину

Он упал с высоты в десять метров и выжил
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти спасли провалившегося в подвал мужчину

В Тольятти спасли провалившегося в подвал мужчину

В Тольятти спасатели выручили из беды мужчину, который провалился в глубокий подвал дома, расположенного на улице 70 лет Октября. Бедолаге повезло - при ужасном падении он только получил травму ноги, но к счастью остался жив.

- При падении с такой высоты обычно разбиваются, - отметили спасатели, сами приятно удивившиеся такому исходу.

Как мужчина попал в подвал - неизвестно, также как и то, был ли он трезв. В любом случае, спасатели сказали, что их "пациент" буквально родился в рубашке. Для того, чтобы вытащить его из подвала, понадобилось альпинистское снаряжение. Спасатели спустились вниз, подняли мужчину в люльке и передали его уже дежурившим рядом врачам. Кадрами спасения поделился тольяттинский спасатель Андрей Дербенёв.

В Тольятти спасли провалившегося в подвал мужчину