Последние новости о лесных пожарах в Самарской области

Работа продолжается. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области все еще напряженной остается обстановка с лесными пожарами. По данным на 28 августа сотрудники МЧС России по Самарской области все еще работают в Борском районе. Борьба с огнем там идет на 5 участках. Горение и тление травы продолжается на общей площади в 9 Га. На месте ЧП работают 700 человек и 184 единиц техники, а также 3 пожарных поезда и вертолёт МЧС России Ми-8.

Как отметил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, сегодня планируется ликвидировать пожары на 3 участках.

В это время в Тольятти пожарно-спасательным подразделениям удалось в первой половине дня ликвидировать возгорание. Об этом было объявлено в 9.33.

- 28 августа объявлена ликвидация пожара в городских лесах Тольятти, группировка сил и средств Тольяттинского гарнизона возвращена в пункты постоянной дислокации, участок передан работникам лесничества, - заявил начальник Главного управления. А вот в Кинель-Черкасском районе борьба с огненной стихией продолжается. Площадь пожара составляет 12,36 Га, он локализован, сейчас идут работы по ликвидации открытого горения. Обстановка с лесными пожарами в Самарской области по прежнему остается на особом контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.