В Самарской области столкнулись два КаМАЗа

Фото группы Твой райЦЕНТР | Кинель-Черкассы (vk.com/podslushanokinelcherkassy) Фото: СОЦСЕТИ

В субботу, 28 августа в Самарской области в селе Муханова Кинель-Черкасского района столкнулись два КаМАза. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла примерно в 11:40 на 85 км трассы Самара-Бугуруслан. В результате ДТП пострадал 45-летний водитель одного из грузовиков. После столкновения его ногу зажало в кабине автомобиля.

Что стало причиной ДТП, предстоит выяснить специалистам.