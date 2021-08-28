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Происшествия28 августа 2021 18:40

В Самарской области столкнулись два КаМАЗа

Водитель одной из машин оказался зажатым в кабине
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Фото группы Твой райЦЕНТР | Кинель-Черкассы (vk.com/podslushanokinelcherkassy)

Фото группы Твой райЦЕНТР | Кинель-Черкассы (vk.com/podslushanokinelcherkassy)

Фото: СОЦСЕТИ

В субботу, 28 августа в Самарской области в селе Муханова Кинель-Черкасского района столкнулись два КаМАза. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла примерно в 11:40 на 85 км трассы Самара-Бугуруслан. В результате ДТП пострадал 45-летний водитель одного из грузовиков. После столкновения его ногу зажало в кабине автомобиля.

Что стало причиной ДТП, предстоит выяснить специалистам.