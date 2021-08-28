Министр просвещения РФ поддержал Губернатора Самарской области в вопросе реставрации самого старого корпуса СГСПУ

Здание находится на ул. Максима Горького.

Во время визита в Самару Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, вместе с губернатором Дмитрием Азаровым и депутатом ГосДумы Александром Хинштейном посетил Самарский государственный социально-педагогический университет. Министр и руководство вуза обсудили возможность выделения дополнительной федеральной поддержки на ремонт и реставрацию старейшего корпуса университета. Здание находится на ул. Максима Горького. Студенты в шутку называют его «сундук».

- С этого здания начался наш университет. Здесь расположена фундаментальная библиотека, где собрано более 25 тысяч редких книг, актовый зал с уникальной акустикой. В этом здании работала «кэмбриджская пятерка», 1,5 года здесь проработал академик Лосев. Сейчас здание нуждается в реставрации, - рассказал ректор вуза Олег Мочалов.

Министр просвещения пообещал сделать все возможное, чтобы старейший корпус вуза вновь стал комфортным для студентов.

- Я считаю, это недопустимо - такие условия для обучения будущих учителей. Поэтому мы сделаем все, чтобы такого не было, ни здесь, ни в других педагогических вузах, - заявил Сергей Кравцов - Президентом страны принято решение о поддержке педагогических вузов – в этом году выделено 5 млрд рублей. В следующем году будет выделено еще столько же. Будущие учителя должны получать качественное образование в соответствующих условиях.

Проректор вуза по инфраструктурному развитию Александр Милеев заверил, что в ближайшее время начнутся проектные работы. Затем региональные власти предметно обсудят с федеральным ведомством объёмы необходимой поддержки.

- Здание, которое является историческим, находится в непригодных условиях с точки зрения образовательного процесса. Отсюда начиналась университетская жизнь Самарской области. Поэтому мы должны его сохранить и привести в порядок, - резюмировал Губернатор и выразил готовность найти пути для софинансирования предпроектных работ.