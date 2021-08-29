В Самару прибыла Ташлинская икона Божией Матери «Избавительница от бед»

Ежедневно перед чудотворной иконой будут совершаться молебны. Фото: Самарская митрополия

В Самару доставили икону Божией Матери «Избавительница от бед» из из Свято-Троицкого женского монастыря села Ташла Самарской области. До 11 сентября поклониться святыне можно будет в Софийском соборе, а потом икону привезут в другие храмы Самары.

Уже сейчас и до 11 сентября 2021 года ташлинская икона будет находится в Софийском соборе. С 12 по 18 сентября святыню привезут в храм святых апостолов Петра и Павла, с 19 по 21 сентября поклониться можно будет в храме в честь Богоявления Господня в микрорайоне Волгарь. Далее икону Божией Матери вернут обратно в Софийский собор, где она пробудет до 2 октября 2021 года.

Со 2 по 14 октября икона будет находиться в Покровском кафедральном соборе, с 14 по 17 октября в Иверском женском монастыре, а с 17 по 20 октября – в Воскресенском мужском монастыре. Потом икону вернут обратно в Ташлу.