В Самаре на улице Киевская с 27 августа начала работать круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка

Самарцы смогут приобрести продукты от местных производителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 27 августа 2021 года открылась круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка на пересечении улиц Киевская и Тухачевского. Подобного рода торговые павильоны появились в городе впервые.

- Раньше в городе во время ярмарок устанавливались шатры, которые защищали только от осадков. В этом году в Железнодорожном районе смонтировали торговые павильоны, которые оборудованы кондиционерами и системой отопления, - рассказали в администрации Самары.

На Киевской три современных торговых павильона связаны между собой. На ярмарке могут размещаться до 180 продавцов, 130 торговых мест – для круглогодичного размещения, а 50 – выходного дня. Также на ярмарке предусмотрены места для пенсионеров, которые смогут продавать свою продукцию, выращенную на садово-дачных участках, совершенно бесплатно.

Жители и гости Самары смогут приобрести на ярмарке овощи и фрукты, а также молочную и мясную продукцию от местных фермеров. В этом году подобные торговые ряды появятся также на проспекте Ленина, на улице Белорусская, а также на пересечении Дачной и Чернореченской.