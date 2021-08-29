В Самаре плюс 219: подробности о заболевших коронавирусом в Самарской области на 29 августа 2021 года

В Самаре продолжают заболевать и умирать от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным на 29 августа 2021 года коронавирус подтвердился у 436 местных жителей. Большинство заболевших было зарегистрировано в Самаре, а в Тольятти почти в три раза меньше заболевших.

За минувшие сутки в Самаре нашли 219 новых заболевших коронавирусом, в Тольятти – 64. 17 новых заболевших было зарегистрировано в Кинель-Черкасском районе, а в Чапаевске 14 случаев заболевания.

411 человек из заболевших за сутки были обследованы с ранее поставленным диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 25 человек не знали о наличие заболевания, пока не пришли на профосмотр.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирус подтвердился у 89 319 человек, из них 77 152 пациента успешно справились с опасным заболеванием.

По данным на 29 августа 2021 года за последние сутки было зафиксировано 22 летальных случая среди больных коронавирусом. Среди них, восемь мужчин в возрасте от 63 до 83 лет и четырнадцать женщин в возрасте от 63 до 91 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Всего в Самарской области зарегистрировано 3 179 случаев смертей от коронавируса.