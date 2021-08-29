В Самаре детский сад на Подшипниковой, 27 примет детей уже к концу 2021 года

На стройку приехали первые лица Самарской области. Фото: Администрация Самары

Глава Самары Елена Лапушкина вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, губернатором Дмитрием Азаровым и депутатом Александром Хинштейном проверили ход строительства нового детского сада на улице Подшипниковая, 27. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец этого года.

Детский сад на Подшипниковой рассчитан на 112 мест, в том числе 21 ребенок будет посещать ясли. В учреждении будут три разновозрастные группы и две специализированные для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра.

Детский сад был возведен на месте бывшего ведомственного дошкольного учреждения министерства обороны. Здание было несколько лет заброшено и затоплено наполовину. Как сообщил губернатор Дмитрий Азаров, в Самаре сейчас ведется политика возврата зданий детских садов, которые когда-то были переданы чиновникам.