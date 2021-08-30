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Общество30 августа 2021 6:48

В Самарской области в начале недели ожидается до 29 градусов тепла

Воздух прогреется к середине недели
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре тепло, но не жарко

В Самаре тепло, но не жарко

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в понедельник, 30 августа, ожидается не более 25 градусов тепла, сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в предстоящие дни ожидается умеренно теплая погода - изнуряющая жара спала, а в ночные часы возможны заморозки.

В начале рабочей недели в регионе будет в районе +25 градусов, к середине недели воздух прогреется до +29 градусов.

В ночные часы местами по области ожидается всего +4, +6 градусов. Осадков в Самарской области в ближайшие дни синоптики не прогнозируют.