В Самарской области в начале недели ожидается до 29 градусов тепла

В Самаре тепло, но не жарко
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области в понедельник, 30 августа, ожидается не более 25 градусов тепла, сообщают в Приволжском УГМС.
По данным синоптиков, в предстоящие дни ожидается умеренно теплая погода - изнуряющая жара спала, а в ночные часы возможны заморозки.
В начале рабочей недели в регионе будет в районе +25 градусов, к середине недели воздух прогреется до +29 градусов.
В ночные часы местами по области ожидается всего +4, +6 градусов. Осадков в Самарской области в ближайшие дни синоптики не прогнозируют.