Колонки, фитнес-браслеты и массажные подушки могут получить самарцы от «Радио Рекорд»

Радио Рекорд дарит подарки

«Радио Рекорд Самара» отмечает 17-летие и дарит 101 и 5 подарков. В честь своего дня рождения первая танцевальная радиостанция объявляет розыгрыш призов.

Чтобы претендовать на призы, нужно быть подписчиком радиостанции в соцсетях и принимать участие в ежедневных опросах. По будням ведущий будет случайным образом выбирать участника и в прямом эфире называть его имя.

Если вы услышали свое имя, то нужно написать «я тут» под постом с опросом или в личные сообщения. Если успели за 5 минут – проходите в финал.

Ведущие радиостанции 24 сентября рандомно определят 21 победителя, которые получат призы, среди которых колонки, фитнес-браслеты, массажные подушки, дорожные весы и многое другое.