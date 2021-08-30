Стоимость квадратного метра жилья для молодежи на 3 квартал утвердили в Самаре

В Самаре установили цену квадратного метра жилья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре утвердили норматив стоимости квадратного метра жилья для расчета размера социальных выплат для молодых семей. На третий квартал этот показатель составил 36 674 рубля за квадратный метр квартиры.

- Этот показатель мы применяем для того, чтобы рассчитать размер социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, предоставляемых молодым семьям, участвующим в соответствующей госпрограмме, - говорится в документе, который опубликован на сайте мэрии.

Это постановление вступает в силу с 28 августа, но распространяется на все правоотношения, возникшие уже с 1 июля. Установление стоимости нужно для того, чтобы государство могло исполнять все свои обязательства.