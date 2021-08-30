Елена Лапушкина запретила строительство нового торгового центра в Самаре. И вот почему

Мэрия отказала коммерсантам в строительстве нового ТЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Самары Елена Лапушкина запретила строительство нового торгового центра в Самаре. Об этом говорится в официально опубликованном постановлении городской администрации. Глава города отклонила просьбу коммерсантов о внесении изменений в зонирование земельного участка.

Речь идет о земельном участке площадью 13820 квадратных метров на пересечении улиц Димитрова и Стара-Загора. Две компании - ООО «Самара-СитиСтройПлюс» и ООО «РПС-Девелопмент» - обратились в мэрию с просьбой о смене зонирования участка. Вместо зоны Р-2 («Зона парков, бульваров, набережных») они предложили установить для него зону Ц-3 («Общественно-деловая зона районного значения»).

Сейчас по данным публичной кадастровой карты Самары этот участок можно использовать для объектов общественно-делового значения и для строительства открытых и встроенных мест парковки легковых автомобилей и элементов благоустройства. Коммерсанты просили изменить назначение земли для использования под объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), хотя в настоящее время на этом участке уже имеется небольшой торговый центр «Грин-Парк» с гипермаркетом «Карусель» и кинотеатром «Самара». Возможно, речь шла о планируемом расширении торгового центра. Второй возможный вариант - приведение зонирования в соответствие с реальным положение дел.

Тем не менее, в смене зонирования владельцам ТЦ было отказано. Причина - проста.

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану Самары, - говорится в постановлении за подписью Елены Лапушкиной.