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Общество30 августа 2021 11:35

Суд рассмотрит заявление о достройке «СК на Московском» в конце сентября

Строительство могут продолжить в следующем году
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Строительство жилого комплекса могут продолжить

Строительство жилого комплекса могут продолжить

Заявление о продолжении строительства «СК на Московском» суд рассмотрит 24 сентября. Об этом сообщают в Самарском региональном Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Жилой комплекс из шести секций планировалось сдать в 2015 году, но до сих пор люди не могут вселиться в свои квартиры. Известно, что дома планируют достроить.

По имеющимся данным, строительство могут продолжить в следующем году. В таком случае, до конца 2022 года дольщики, возможно, смогут, наконец, вселиться в купленные квартиры.