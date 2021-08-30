Суд рассмотрит заявление о достройке «СК на Московском» в конце сентября

Строительство жилого комплекса могут продолжить

Заявление о продолжении строительства «СК на Московском» суд рассмотрит 24 сентября. Об этом сообщают в Самарском региональном Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Жилой комплекс из шести секций планировалось сдать в 2015 году, но до сих пор люди не могут вселиться в свои квартиры. Известно, что дома планируют достроить.

По имеющимся данным, строительство могут продолжить в следующем году. В таком случае, до конца 2022 года дольщики, возможно, смогут, наконец, вселиться в купленные квартиры.