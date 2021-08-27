Самарские врачи и медсестры могут оформить дополнительную поддержку

Оформить дополнительные меры социальной поддержки можно в любом офисе МФЦ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается успешная реализация национального проекта «Здравоохранение». Одна из составляющих этого проекта - муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020-2024 годы. Данная программа направлена на создание благоприятных условий для привлечения медицинских работников в государственные учреждения здравоохранения Самары. Для участковых врачей-терапевтов, врачей-педиатров, врачей общей практики (семейных врачей) и их медицинских сестер предусмотрен целый ряд дополнительных мер социальной поддержки. В их числе компенсация расходов за оплату коммунальных услуг, выплаты молодым специалистам, компенсация затрат на съемное жилье и расходов на оплату частного дошкольного учреждения.

Оформить эти дополнительные меры социальной поддержки можно в любом офисе МФЦ или в районных отделах по предоставлению мер соцподдержки:

Центральный отдел (обслуживает Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский и Самарский районы).

Адрес: ул. Никитинская, д. 79.

Телефон: 8 (846) 337-10-47, 337-11-30.

Красноглинский отдел

Адрес: ул. С. Лазо, д. 33.

Телефон: 950-52-70.

Куйбышевский отдел

Адрес: ул. Рижская, д. 9.

Телефон: 330-68-23.

Безымянский отдел (обслуживает Промышленный и Советский районы)

Адрес: ул. Физкультурная, д. 100.

Телефон: 997-11-57, 995-30-88

Кировский район

Адрес: пр. Металлургов, д.11.

Телефон: 992-24-14

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