Самарские врачи и медсестры могут оформить дополнительную поддержку

Оформить дополнительные меры социальной поддержки можно в любом офисе МФЦ.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области продолжается успешная реализация национального проекта «Здравоохранение». Одна из составляющих этого проекта - муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020-2024 годы. Данная программа направлена на создание благоприятных условий для привлечения медицинских работников в государственные учреждения здравоохранения Самары. Для участковых врачей-терапевтов, врачей-педиатров, врачей общей практики (семейных врачей) и их медицинских сестер предусмотрен целый ряд дополнительных мер социальной поддержки. В их числе компенсация расходов за оплату коммунальных услуг, выплаты молодым специалистам, компенсация затрат на съемное жилье и расходов на оплату частного дошкольного учреждения.
Оформить эти дополнительные меры социальной поддержки можно в любом офисе МФЦ или в районных отделах по предоставлению мер соцподдержки:
Центральный отдел (обслуживает Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский и Самарский районы).
Адрес: ул. Никитинская, д. 79.
Телефон: 8 (846) 337-10-47, 337-11-30.
Красноглинский отдел
Адрес: ул. С. Лазо, д. 33.
Телефон: 950-52-70.
Куйбышевский отдел
Адрес: ул. Рижская, д. 9.
Телефон: 330-68-23.
Безымянский отдел (обслуживает Промышленный и Советский районы)
Адрес: ул. Физкультурная, д. 100.
Телефон: 997-11-57, 995-30-88
Кировский район
Адрес: пр. Металлургов, д.11.
Телефон: 992-24-14
Время приема:
Понедельник, вторник, четверг 8.30-17.30
среда, пятница – не приемные дни