В Самаре рассказали, когда построят школу и детский сад у Центрального автовокзала

Около автовокзала жителям не хватает детсадов и школ Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарцы в социальных сетях поинтересовались, будут ли построены детский сад и школа в районе центрального автовокзала.

После новых застроек района высотками количество жильцов значительно возросло, однако школ и садов не прибавилось. На запросы о строительстве обещанной школы ответ поступил от представителя департамента градостроительства Самары.

— К сожалению, бюджетом городского округа Самары на 2021–2023 годы финансирование на строительство объектов дошкольного и школьного образования не предусмотрено, - говорится в сообщении.

В городе уже была запланирована самая высока постройка ЖК «Центральный», однако план с 45 этажами не утвердили. Строительной компании дали разрешение на возведение высотки из 26 этажей, но дом построили 30-этажным.