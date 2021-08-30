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Общество30 августа 2021 12:40

Песня самарской группы Cheese People заняла первое место в Spotify

Песня Wake Up стала самой популярной в Америке и заняла 14 место в мировом рейтинге
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Песня самарской группы заняла первое место в Spotify. ФОТО: Соцсети

Песня самарской группы заняла первое место в Spotify. ФОТО: Соцсети

В социальных сетях неожиданно обрела новую популярность песня Wake Up самарской группы Cheese People. Она заняла первое место в американском рейтинге музыкального приложения Spotify и сейчас активно покоряет TikTok. В мировом рейтинге песня занимает 14 по популярности место.

Песня написана в 2008 году и уже становилась известна за пределами Самары и России – когда стала музыкальной темой для мексиканской рекламы энергетика. Cheese People гастролировали и по Европе, но такой популярности пока у группы не было.

- Песня классная, почему бы и нет. Наконец-то она дошла до широкого слушателя, и TikTok нам в этом помог, - рассказала вокалистка группы Ольга Чубарова.

По словам Ольги, успех песни был полной неожиданностью, и никто не мог ожидать, что Wake Up попадёт на первое место американского Spotify.