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Спорт30 августа 2021 13:03

Сборная Самарской области выиграла Кубок России по пляжному регби

Это повторение достижения 2019 года
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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В финале самарцы обыграли казанскую «Энергию». Фото: РК «Самара».

В финале самарцы обыграли казанскую «Энергию». Фото: РК «Самара».

Сборная Самарской области по пляжному регби выиграла Кубок России. В финале команда 63 региона обыграла принципиального соперника - казанскую «Энергию» 7:3, сообщает пресс-служба регбийного клуба «Самара».

- Первый игровой день самарская команда провела без поражений и заняла первое место в группе. Во второй день на пути к финалу регбисты из Самары выиграли две встречи - у «Динамо» 8:3 и у «Зеленограда» 7:3. В финале сборную Самарской области ждал постоянный соперник РК «Энергия» из Казани. Матч был напряженный, однако в этот раз соперник не смог устоять против нашего сопротивления, - говорится в сообщении.

Это второй Кубок России по пляжному регби в копилке сборной Самарской области. Впервые этот трофей команда взяла в 2019 году.