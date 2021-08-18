194 самарских медика уже получили дополнительные меры социальной поддержки

В администрации Самары уточнили, что все выплаты носят заявительный характер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается реализации национального проекта «Здравоохранение». Благодаря нему с 2020 года в областной столице действует муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Самара». Она рассчитана до 2024 года и включает в себя целый комплекс мер, призванных решить важные бытовые вопросы врачей. Цель программы – поддержать медиков и привлечь их на работу в больницы и поликлиники города.

Дополнительную поддержку могут получить участковые врачи-терапевты и педиатры, врачи общей практики, медицинские сестры участковых врачей, работающие в областной столице. В администрации Самары уточнили, что все выплаты носят заявительный характер.

Компенсация расходов за комуналку

Благодаря программе врачи могут ежемесячно получать денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг. Размер выплаты - 50% от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного региональным правительством для Самары. Предоставляется такая мера поддержки медицинским работникам, в семьях которых доход на одного члена семьи ниже 1,5-кратной величины прожиточного, установленного в Самарской области. За семь месяцев возможностью получить эту выплату воспользовалась одна медсестра.

Поддержка молодых

Финансовая поддержка предусмотрена и для молодых специалистов - врачей и медсестер не старше 35 лет, оказывающих первичную врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях. В течение первых трех лет после окончания обучения врачи могут дополнительно получать по 5000 рублей ежемесячно, медицинские сестры - 3000 рублей. Этой возможностью в текущем году воспользовался 181 медицинский работников.

За съемное жилье

Программой также предусмотрена компенсация расходов за съемное жилье для медиков, работающих в Куйбышевском и Красноглинском районах. Они могут компенсировать всю сумму, внесенную по договору за аренду жилья. Однако размер выплаты не может превышать 12000 рублей в месяц. Это возможностью за семь месяцев воспользовались 10 врачей.

Дети под присмотром

Еще один вариант поддержки - компенсация расходов на отплату частного дошкольного учреждения. Это актуально для тех, у кого есть дети от 1,5 до 6,5 лет. Родителям-медикам могут предоставить выплату в размере 50% от стоимости договора по присмотру и уходу за детьми. Этой возможностью воспользовались две медсестры.