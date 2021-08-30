Движение троллейбусов в Куйбышевском районе возобновится к 1 сентября

Троллейбусы №6 скоро снова начнут ходить по маршруту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Восстановление движение троллейбусов в Куйбышевском районе отложили до начала учебного года. Горожане писали в социальных сетях жалобы о том, что транспорт приходится ждать часами. После сообщений самарцев последовала реакция от городского департамента транспорта.

- Троллейбусное сообщение с Куйбышевским районом должно было возобновиться к началу учебного года. Сейчас мы делаем всё, чтобы запустить транспорт в максимально короткие сроки, — сообщили чиновники.

Напомним, что троллейбусы маршрута № 6 отменены из-за строительства Фрунзенского (Самарского) моста. По планам движение должно было быть восстановлено до 20 августа.