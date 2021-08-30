Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2021 14:51

В Самаре будут судить мужчину, зарезавшего знакомого во время застолья

Самарец несколько раз ударил знакомого ножом
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самарца, зарезавшего знакомого, будут судить

Самарца, зарезавшего знакомого, будут судить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 43-летнего местного жителя, который во время застолья зарезал знакомого. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Как выяснили следователи, в мае этого года мужчины вместе распивали спиртные напитки, и в какой-то момент они поругались. Один из них схватил нож и несколько раз ударил им в грудь своего оппонента. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Сейчас следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.