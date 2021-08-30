В Самаре будут судить мужчину, зарезавшего знакомого во время застолья

Самарца, зарезавшего знакомого, будут судить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 43-летнего местного жителя, который во время застолья зарезал знакомого. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Как выяснили следователи, в мае этого года мужчины вместе распивали спиртные напитки, и в какой-то момент они поругались. Один из них схватил нож и несколько раз ударил им в грудь своего оппонента. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Сейчас следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.