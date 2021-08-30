Сотрудники "ЭкоВоза" собрали 5 кубометров вторсырья на фестивале в КУБЕ

Мероприятия оказалось не только полезным, но и веселым Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В воскресенье 29 августа ГК "ЭкоВоз" оборудовал инфраструктурой раздельного сбора "фестиваль в КУБЕ" в комплексе истории техники имени К.Г.Сахарова. В итоге на мероприятии было собрано 5 кубометров вторсырья.

- В основном были собраны ПЭТ-бутыльки и жестяные банки. Многие гости акции принесли из дома батарейки и энергосберегающие лампы, - рассказали в пресс-службе предприятия.

После фестиваля все вторсырье вывезли на комплекс по переработке отходов. Там все собранные вещи разделили по видам и отправили на переработку.

Интересно, что в "КУБЕ" также работала интерактивная выставка "ЭкоВоза" под названием "Вторая жизнь отходов". Опытный эколог предприятия рассказал, как правильно разделять отходы и что можно из них получить в дальнейшем.

В сбор отходов были вовлечены и зоны фудкорта и кофеен. Их работники, а также гости могли разделять мусор для переработки и складывать его в контейнеры небезызвестного Экомобиля.

Подобные акции проводятся на регулярной основе. Они помогают сделать Тольятти и весь регион чище.