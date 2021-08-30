В Самаре мужчину и женщину осудили на 2 года за посредничество во взяточничестве на сумму 240 тысяч рублей

Посредника задержали в рамках оперативного эксперимента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары разместил в социальных сетях объявление, с просьбой получения консультации в получении водительских прав категории «С» и «D». На публикацию откликнулся один из обвиняемых, он предложил получить удостоверение с нужными категориями через свою знакомую.

По версии следствия, обвиняемый получил 240 тысяч рублей от потерпевшего, чтобы потом передать их через свою знакомую должностным лицам в экзаменационном отделе в Чапаевске. После получения денег мужчина был задержан сотрудниками ОЭБ и ПК У МВД России по городу Самаре в ходе проведения оперативного эксперимента.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев, с испытательным сроком 2 года. Женщина, которая хотела передать деньги сотрудникам РЭО, присудили 2 года лишения свободы и 2 года испытательного срока.