Самарским бизнесам рассказали, как работать в условиях пандемии

Встреча оказалась полезной для предпринимателей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

26 августа в региональном центре "Мой бизнес" состоялась встреча главы минэкономразвития Самарской области Дмитрия Богданова и бизнес-сообщества. Организовали ее представители регионального отделения "Деловой России". Общественникам рассказали, о мерах поддержки инвесторов и дали советы на тему того, как развивать предпринимательскую деятельность.

- В этот раз мы провели встречу с действующими предпринимателями, у которых есть планы на развитие. Обсуждали механизмы поддержки, новые проекты, изменения в законодательстве. Также мы обсудили, как работать в пандемию, какой успешных бизнес люди в таких условиях выстраивают, как работают с удаленными системами и многое другое, - поделился Богданов.

Министр также ответил на вопросы участников мероприятия. Он добавил, что для бизнеса на разных этапах и в разных отраслях могут быть интересны разные механизмы поддержки. На таких встречах предпринимательское сообщество как раз с ними знакомят.

Участники не остались без вопросов. Так, исполнительный директор семейной клиники "Косма" Сергей Космиров уточнил, есть ли имущественная поддержка, можно ли, в частности, арендовать площадку для бизнеса в сфере медицины.

- Есть реестр имущества, которое предназначено для аренды субъектов МСП, такая информация содержится на сайте каждого муниципального образования. По всем вопросам, за консультацией наших специалистов можно обратиться в центры "Мой бизнес", на сайт mybiz63.ru, а также позвонив по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63, - объяснил Дмитрий Богданов.

По итогам встречи руководитель реготделения "Деловой России" Дмитрий Хилов заявил, что поддержка бизнеса со стороны государства становится все более клиентоориентированной и постоянно "докручивается". Подобные диалоги с властью помогают предпринимателям получать обратную связь и очень полезны для развития бизнеса с помощью программ поддержки.